Concert piano-voix : Spectacle « Les Vols-au-Vent » – Mobilo Lyricus Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Concert piano-voix : Spectacle « Les Vols-au-Vent » – Mobilo Lyricus Saint-Quay-Portrieux, 11 février 2022, Saint-Quay-Portrieux. Concert piano-voix : Spectacle « Les Vols-au-Vent » – Mobilo Lyricus Centre de Congrès 10 boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux

2022-02-11 20:30:00 – 2022-02-11 21:30:00 Centre de Congrès 10 boulevard du Général de Gaulle

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Concert de la mezzo-soprano Marion Jacquemet accompagnée par Benjamin Pras au piano : le duo nous embarque pour un voyage musical entre “Bel canto”, mélodie française et grands airs d’opéra.

Accueil au public à partir de 20h10. Gratuit. https://www.mobilolyricus-opera-camion.com/les-vols-au-vent Concert de la mezzo-soprano Marion Jacquemet accompagnée par Benjamin Pras au piano : le duo nous embarque pour un voyage musical entre “Bel canto”, mélodie française et grands airs d’opéra.

Accueil au public à partir de 20h10. Gratuit. Centre de Congrès 10 boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Autres Lieu Saint-Quay-Portrieux Adresse Centre de Congrès 10 boulevard du Général de Gaulle Ville Saint-Quay-Portrieux lieuville Centre de Congrès 10 boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux