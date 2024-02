Concert piano-voix par Sylvain Meyniac Théâtre Chez Colette Touques, samedi 23 mars 2024.

Concert piano-voix par Sylvain Meyniac Théâtre Chez Colette Touques Calvados

Sylvain compose depuis l’âge de 12 ans. Il a écrit plus de 300 chansons, compose des musiques pour le théâtre depuis plus de 20 ans. Auteur, compositeur et dramaturge… il propose un concert de ses plus beaux textes et ses plus belle mélodies. Un moment intime autour de son piano, dédié aux amoureux des mots et de la musique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23 20:10:00

Théâtre Chez Colette 4 Rue de Verdun

Touques 14800 Calvados Normandie ecole@theatrechezcolette.com

