Concert piano-voix : « Hôtel Particulier » au Be Jazzy Be Jazzy Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 21h00 à 22h00

.Public adultes. payant

15 euros.

Univers musical coloré teinté de nostalgie Gainsbourienne, les amoureux de la parole seront séduits par la nature nette et émotionnelle de Christina Garcia.

Le piano et la composition de Michel Leclerc est une fusion évidente, entre les lettres françaises et les sonorités chaudes et envoutantes des touches blanches et noires.

C’est une conversation intime… Insaisissable comme la nuit, une fille du sud renaît en Vénus parisienne et berce par ses mots d’amour.

Univers onirique, une quête poétique et hypnotique. Sur des notes mélodieuses Pop Chic, une voix douce et sensuelle à en garder l’essence.

UN DUO : Piano Voix hommage à Serge Gainsbourg

Michel Leclerc est un compositeur, arrangeur et pianiste

Christina Garcia est auteur et interprète musicale

Be Jazzy 12, avenue de la Porte de Montmartre 75018 Be Jazzy nouveau lieu évènementiel Porte de Montmartre

Contact : https://my.weezevent.com/concert-christina-garcia-michel-leclerc-be-jazzy-montmartre-2-mars-19h +33681870291 christina.garcia.music@gmail.com https://www.facebook.com/christina.garcia.paris https://www.facebook.com/christina.garcia.paris https://my.weezevent.com/concert-christina-garcia-michel-leclerc-be-jazzy-montmartre-2-mars-19h

George Becker Piano