Concert Piano-Violoncelle “de JS Bach à Edith Piaf” Isigny-sur-Mer, 11 septembre 2021, Isigny-sur-Mer.

Isigny-sur-Mer Calvados Isigny-sur-Mer

Venez écouter le son enchanteur du violoncelle et la virtuosité du piano à l’Eglise de Neuilly-la-Forêt ( Isigny-sur-Mer ).

Un voyage musical d’une heure allant de Jean-Sébastien Bach à Edith Piaf, dans lequel vous emmèneront deux musiciennes passionnées.

Louise Saby (violoncelle) et Anna Guyenot (piano) ont choisi de partager avec le public leur coup de coeur pour 3 oeuvres du répertoire pour violoncelle et piano, dont elles joueront certains mouvements parmi les sonates de Beethoven (n°3), Schubert (Arpeggione) et Brahms (n°1).

Entre ces mouvements s’insèreront des pièces de style différent, allant de l’Ave Maria de Charles Gounod à l’Hymne à l’amour d’Edith Piaf.

A la fin du concert, une surprise vous attend. Participation libre & pass sanitaire demandé.

saby.normandy@gmail.com +33 6 33 10 17 31

Veys-en-Musique

