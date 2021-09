Concert “Piano Solo” Figeac, 1 octobre 2021, Figeac.

Concert “Piano Solo” 2021-10-01 19:30:00 – 2021-10-01 l’Arrosoir 5, rue de Crussol

Figeac Lot

En partenariat avec le centre social de Figeac dans la semaine de l’Animation et la Vie Sociale

l’Arrosoir vous convie à un concert de piano.

Entre Chilly Gonzales, Brad Mehldau et Radiohead, sa musique est au carrefour de l’espérance et la nostalgie de l’enfance. Le nouvel album « Alegria » marquera un changement stylistique plus électronique…

Irwin Gomez, (pianiste-claviériste-compositeur) est à l’initiative de ce projet instrumental. Ayant collaboré avec “Budapest” (post trip hop / downtempo), « Esperanto » (world jazz), “Bazar Bellamy” (french rock), “Froid” (musique minimaliste) “KKC” (hip hop) “Fanel” (electro pop) ou bien “Miegeville” (chanson), depuis 2017, ses multiples expériences sonores en tant que pianiste jazz et musiques actuelles l’ont amené à créer des pièces miniatures ainsi que diverses œuvres écrites et improvisées pour piano solo : en résulte une fusion pop-jazz. Il se produit en solo et en trio. Il est accompagné par Petteri Parviainen à la basse et Nicolas Billi à la batterie. Discographie : “Piano Pieces” (2017) & “Belvédère” (2019) « Alegria » (2019)

contact@larrosoir.org +33 9 52 25 07 49

@arrosoir

