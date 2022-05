Concert piano : Serge Moulinier

Concert piano : Serge Moulinier, 7 mai 2022, . Concert piano : Serge Moulinier

2022-05-07 18:00:00 – 2022-05-07 22:00:00 Difficile de citer tous les groupes, lieux ou festivals où Serge Moulinier a joué. Il est toujours animé par cette même passion pour la, ou plutôt, les Musiques, parmi lesquelles le Jazz occupe une place de premier plan. Difficile de citer tous les groupes, lieux ou festivals où Serge Moulinier a joué. Il est toujours animé par cette même passion pour la, ou plutôt, les Musiques, parmi lesquelles le Jazz occupe une place de premier plan. Difficile de citer tous les groupes, lieux ou festivals où Serge Moulinier a joué. Il est toujours animé par cette même passion pour la, ou plutôt, les Musiques, parmi lesquelles le Jazz occupe une place de premier plan. dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville