Concert piano : Serge Moulinier, 29 avril 2022, .

Concert piano : Serge Moulinier

2022-04-29 – 2022-04-29

Le pianiste Serge Moulinier a un jeu tour à tour puissant et doux, signes d’une grande maîtrise de son instrument. Il interprète avec beaucoup de virtuosité et d’originalité les grands thèmes du jazz et de la chanson.

Le pianiste Serge Moulinier a un jeu tour à tour puissant et doux, signes d’une grande maîtrise de son instrument. Il interprète avec beaucoup de virtuosité et d’originalité les grands thèmes du jazz et de la chanson.

Le pianiste Serge Moulinier a un jeu tour à tour puissant et doux, signes d’une grande maîtrise de son instrument. Il interprète avec beaucoup de virtuosité et d’originalité les grands thèmes du jazz et de la chanson.

Dan Martin’s

dernière mise à jour : 2022-03-24 par