Bonnemazon Bonnemazon Bonnemazon, Hautes-Pyrénées Concert : Piano Pic Bonnemazon Bonnemazon Catégories d’évènement: Bonnemazon

Hautes-Pyrénées

Concert : Piano Pic Bonnemazon, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Bonnemazon. Concert : Piano Pic 2021-07-21 19:00:00 – 2021-07-21 BONNEMAZON Abbaye de l’Escaladieu

Bonnemazon Hautes-Pyrénées Bonnemazon Pour la 24ème année, le festival Piano Pic prendra lieu à L’ Abbaye de l’Escaladieu.

Quatuor à cordes Modigliani.

Au programme :

Mozart: Quatuor La Chasse

Beethoven :Quatuor Opus 18 n°6

Schubert: Quatuor « la jeune Fille et la Mort » – Plein tarif : 20€

– Tarif réduit : 15€ (12-25 ans, demandeurs d’emploi, étudiants)

– Tarif partenariat : 15€ (carte loisirs du CCAS, curistes, ACEPAC, Crédit Mutuel, Amicale CHBB) +33 5 62 95 50 71 https://www.piano-pic.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Bonnemazon, Hautes-Pyrénées Étiquettes évènement : Autres Lieu Bonnemazon Adresse BONNEMAZON Abbaye de l'Escaladieu Ville Bonnemazon lieuville 43.11011#0.25695