Concert Piano Juliette Cornic Le Labo (MJC) Castanet-Tolosan, jeudi 4 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T20:30:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

Concert Juliette Cornic – Jeudi 4 avril à 20h30 au Labo (MJC)

Soirée organisée avec l’association Pianoo

Avec la participation de Juliette Cornic

Juliette a commencé le piano à l’âge de 7 ans à l’école de musique de Bagnères de Bigorre. elle y est restée pendant un an et un professeur là bas a dit à ses parents qu’il valait mieux qu’elle aille au conservatoire de Tarbes.

Elle est donc entrée au CRD de Tarbes et y est restée jusqu’à l’âge de 14 ans.

En 3ème, elle est entrée au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse et elle y est aujourd’hui encore en CPES.

Le Labo (MJC) 20 avenue de toulouse 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie