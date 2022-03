Concert piano : Joël Forrester Eymet, 25 mars 2022, Eymet.

Concert piano : Joël Forrester Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta Eymet

2022-03-25 18:00:00 – 2022-03-25 22:00:00 Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta

Eymet Dordogne

Le pianiste et compositeur Joel Forrester est une des grandes personnalités musicales de la scène new-yorkaise. Dans les années 80, son groupe The Microscopic Septet redéfinissait le jazz downtown. Compositeur prolifique, il est l’auteur, entre autres, d’un des génériques cultes de la National Public Radio. Fortement influencé par Thelonious Monk, qui fut un de ses mentors, il puise également dans le bebop, le boogie et ce qu’il appelle ses “pièces de salon” – Il est aussi un accompagnateur expert de films muets. Joel Forrester sait à la fois être excentrique et ludique, et allier l’abstraction au groove.

+33 5 53 63 36 73

Dan Martin’s

Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta Eymet

