Paris Eglise de La Madeleine Paris concert piano, flûte, violon Eglise de La Madeleine Paris Catégorie d’évènement: Paris

concert piano, flûte, violon Eglise de La Madeleine, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Paris. concert piano, flûte, violon

Eglise de La Madeleine, le mercredi 7 juillet à 16:00

oeuvres de J.-S. Bach, F.Doppler, M. Mayette, C. Duchêne piano : Bertrand Giraud Flûte : Ayulu Alatani Flûte : Edu Rosa Flûte : Margot Mayette Violon : N. Wendenbaum

entrée libre

concert piano, flûte, violon Eglise de La Madeleine Paris 75008 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T16:00:00 2021-07-07T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise de La Madeleine Adresse Paris 75008 Ville Paris lieuville Eglise de La Madeleine Paris