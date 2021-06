Auvers-sur-Oise Musée Daubigny Auvers-sur-Oise, Val-d'Oise Concert piano-flûte Musée Daubigny Auvers-sur-Oise Catégories d’évènement: Auvers-sur-Oise

Musée Daubigny, le samedi 18 septembre à 18:00

Le samedi 18 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée Daubigny vous invite à un concert piano-flûte sur le thème de l’impressionnisme. Pascale Forgerit à la flûte traversière et Léopold Sers au piano interprètent Claude Debussy, Francis Poulenc, Gabriel Fauré,…

Sur inscription

