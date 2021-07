Concert piano & flûte Dorlisheim, 2 août 2021-2 août 2021, Dorlisheim.

Concert piano & flûte 2021-08-02 20:00:00 – 2021-08-02

Dorlisheim Bas-Rhin

Une nouvelle flûte dans l’air

Si je vous disais que vous le connaissez déjà?

Si je vous disais que nous l’avons entendu deux fois ? Et si je vous disais que cette fois-ci ce sera avec un piano ?

Samuel Casale fera son retour, avec une nouvelle proposition musicale accompagné de Yume Takasaki.

Flûtiste des milles facettes, nous avons connu Samuel en 2018 avec le Quintette Le Bateau Ivre (flûte, harpe et trio à cordes) après leur tournée au Japon et ensuite au festival d’orgue en septembre de la même année: il inaugurait son duo flûte et orgue.

C’est encore une inauguration cette fois-ci pour ce duo flûte et piano avec Yume et il tenait à le faire à Dorlisheim.

Le programme s’annonce bien frais pour un concert augustin, mais aussi étonnant avec une œuvre qu’il avoue avoir découvert récemment et qu’il définit comme «florale» – ça réveillera notre odorat, souvent parti en ces temps-ci. Je vous en dit pas plus, mais je vous encourage à venir découvrir avec nous le 2 août ce qu’ils nous réservent avec ce duo flûtes et piano…flûtes, au pluriel..encore une surprise?

Concert en duo

