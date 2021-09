Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire CONCERT : PIANO ET VIOLON A LA CHAPELLE DES URSULINES Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Monistrol-sur-Loire Les Amis du Château de Monistrol-sur-Loire proposent un concert le dimanche 3 octobre à 17 heures à la chapelle des Ursulines. monistrol.chateau@free.fr +33 4 71 61 63 66 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse Place du Valla Chapelle des Ursulines Ville Monistrol-sur-Loire