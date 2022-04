CONCERT PIANO DANIEL MSIKA Préfailles Préfailles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Préfailles

CONCERT PIANO DANIEL MSIKA
Chapelle de Préfailles Avenue de la Plage Éric Tabarly Préfailles
2022-09-02

2022-09-02 – 2022-09-02 Chapelle de Préfailles Avenue de la Plage Éric Tabarly

Préfailles Loire-Atlantique La billetterie est ouverte sur le site http://www.billetweb.fr. 15€ place adulte et 10€ place enfant (-15ans)

Concert de piano de Daniel MSIKA dans la Chapelle de Préfailles.

Les Musicales de Préfailles.

La billetterie est ouverte sur le site http://www.billetweb.fr. 15€ place adulte et 10€ place enfant (-15ans)

La billetterie sera également ouverte sur place à la Chapelle à partir de 20 heures.

La billetterie sera également ouverte sur place à la Chapelle à partir de 20 heures. Chapelle de Préfailles Avenue de la Plage Éric Tabarly Préfailles

