Les Ormes Château des Ormes 2 route nationale 86220 Les Ormes Les Ormes, Vienne Concert piano Château des Ormes 2 route nationale 86220 Les Ormes Les Ormes Catégories d’évènement: Les Ormes

Vienne

Concert piano Château des Ormes 2 route nationale 86220 Les Ormes, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Les Ormes. Concert piano

Château des Ormes 2 route nationale 86220 Les Ormes, le samedi 17 juillet à 19:00

Rachmaninoff Tchaïkovski Liszt Saint Saëns Réservation demandée Tristan Pfaff Château des Ormes 2 route nationale 86220 Les Ormes 2 route nationale 86220 Les ormes Les Ormes Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T19:00:00 2021-07-17T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Ormes, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Château des Ormes 2 route nationale 86220 Les Ormes Adresse 2 route nationale 86220 Les ormes Ville Les Ormes lieuville Château des Ormes 2 route nationale 86220 Les Ormes Les Ormes