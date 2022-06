Concert Pian’O Arcades du Buis – Sérénades en Baronnies

Concert Pian’O Arcades du Buis – Sérénades en Baronnies, 4 septembre 2022, . Concert Pian’O Arcades du Buis – Sérénades en Baronnies

2022-09-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-04 19:00:00 19:00:00 Cette journée de musique sur la Place des Arcades à Buis Les Baronnies est dorénavant devenue le rendez-vous incontournable de début septembre, 10h de musque ininterrompue pour tous. srenades.baronnies@orange.fr +33 6 88 90 87 60 http://www.serenadesenbaronnies.fr/ dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville