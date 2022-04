Concert piano Anne Imhoff Le café-bouquinerie Le Conciliabulle Montlouis-sur-Loire Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Montlouis-sur-Loire

Concert piano Anne Imhoff Le café-bouquinerie Le Conciliabulle, 9 avril 2022, Montlouis-sur-Loire. Concert piano Anne Imhoff

Le café-bouquinerie Le Conciliabulle, le samedi 9 avril à 20:30

Anne IMHOFF est une pianiste, auteur, compositeur, interprète. Accompagnée d’un batteur, elle vous propose un voyage musical dans son univers à travers des textes et des mélodies toutes originales, en français. Un moment hors du temps ou l’on peut se souvenir de nos propres vies, rencontres, amours , dans une ambiance un peu cosy, comme à la maison, avec un petit verre pour savourer cet instant de partage. En raison d’une capacité d’accueil limitée, la réservation est vivement conseillée à [cafe-bouquinerie@leconciliabulle.org](mailto:cafe-bouquinerie@leconciliabulle.org) Les artistes passeront un chapeau à l’issue du concert, merci pour eux !

sur inscription

Soirée piano et voix : Anne Imhoff Anne IMHOFF est une pianiste, auteur, compositeur, interprète. Le café-bouquinerie Le Conciliabulle 8 rue Jean-Jacques Rousseau 37270 Montlouis sur Loire Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Montlouis-sur-Loire Autres Lieu Le café-bouquinerie Le Conciliabulle Adresse 8 rue Jean-Jacques Rousseau 37270 Montlouis sur Loire Ville Montlouis-sur-Loire lieuville Le café-bouquinerie Le Conciliabulle Montlouis-sur-Loire Departement Indre-et-Loire

Le café-bouquinerie Le Conciliabulle Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlouis-sur-loire/

Concert piano Anne Imhoff Le café-bouquinerie Le Conciliabulle 2022-04-09 was last modified: by Concert piano Anne Imhoff Le café-bouquinerie Le Conciliabulle Le café-bouquinerie Le Conciliabulle 9 avril 2022 Le café-bouquinerie Le Conciliabulle Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire

Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire