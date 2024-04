Concert Piano à quai Angoulins, vendredi 31 mai 2024.

Concert Piano à quai Angoulins Charente-Maritime

Concert d’enfants et d’artistes enseignants de l’école de Musique et de Danse de Chatelaillon-Plage et d’Angoulins-sur-Mer.

En partenariat avec Musicadanse.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 18:30:00

fin : 2024-05-31

Port du Loiron

Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert Piano à quai Angoulins a été mis à jour le 2024-03-30 par La Rochelle Tourisme