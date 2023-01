CONCERT PIANE ET DANSE : DE L’EST À L’OUEST Mayenne, 15 janvier 2023, Mayenne .

CONCERT PIANE ET DANSE : DE L’EST À L’OUEST

2023-01-15 – 2023-01-15

Une traversée musicale de L’Europe.

Trois grâces guident et accompagnent ce voyage : La musique, la danse et la poésie. Rencontres intimistes avec Franz Schubert et Robert Schumann en Allemagne, balade Parisienne en compagnie de Gabriel Fauré, en passant par Montmartre avec Darius Milhaud et Jean Cocteau. Une rencontre inédite à la découverte du trésor musical du Portugal. Avec un détour incontournable par la Russie enneigée dans la féerie et la magie du célèbre Casse-Noisette de Tchaïkovski ainsi que d’autres rencontres et surprises sur les chemins de ce périple.

Karine Gaucher, Svetlana Samsonova et ses élèves au piano à 4 mains, avec la participation de Malicia Favreau, en collaboration avec les classes de danse (classique, modern jazz et contemporaine) de Florence Nouveau et Françoise Rousseau, vous invitent à partager ce rendez-vous artistique

Tout public

Concert proposé par le Conservatoire du Grand Nord

conservatoire@legrandnord.fr +33 2 43 11 19 73 https://www.legrandnord.fr/

