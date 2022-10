Concert – Phonie douce, ensemble vocal du pays de Lorient Arzano Arzano Catégories d’évènement: Arzano

Finistre Arzano Fort d’une expérience de plus de trente ans, Phonie Douce fréquente de multiples répertoires de la Renaissance à nos jours, en passant par les grandes compositions de la musique baroque. Musiques profanes et sacrée s’y côtoient régulièrement.

Phonie Douce, ensemble vocal du Pays de Lorient, présentera pendant environ une heure des œuvres sacrées d’auteurs italiens et espagnols. L’ensemble vocal, placé sous la direction de Pascal KERVAZO, est mixte et rassemble une vingtaine d’exécutants.

Entrée libre. contact@phoniedouce.fr +33 2 98 39 16 88 Place de l’Église Eglise Saint-Pierre aux Liens Arzano

