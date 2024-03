CONCERT PHOENIX 66 LES DISCIPLES DE JOHNNY Terville, samedi 5 octobre 2024.

CONCERT PHOENIX 66 LES DISCIPLES DE JOHNNY Terville Moselle

Samedi

Après Requiem et Voyage au pays des vivants , les Phoenix 66 reviennent avec leur nouveau spectacle Ca ne finira jamais .

Toujours sans sosie, sans imitation et toujours 100 % Live et 100 % Johnny, dans le respect du répertoire et des codes qu’il a laissé en héritage.

Une interprétation et une qualité musicale au plus proche des versions les plus abouties des grands succès de Johnny, grâce à une équipe de 09 musiciens et un chanteur, dont la réputation n’est plus à faire.

Les Phoenix 66 n’ont jamais aussi bien portés leur nom de Disciples de Johnny .Tout public

30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 20:30:00

fin : 2024-10-05

route de Verdun

Terville 57180 Moselle Grand Est

L’événement CONCERT PHOENIX 66 LES DISCIPLES DE JOHNNY Terville a été mis à jour le 2024-03-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME