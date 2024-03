Concert Philippine Lavrey Place Jules Ferry Le Havre, jeudi 17 octobre 2024.

Concert Philippine Lavrey Place Jules Ferry Le Havre Seine-Maritime

Autrice, compositrice et instrumentiste, Philippine Lavrey fait partie des jeunes chanteuses actuelles les plus prometteuses.

Dernièrement elle s’est beaucoup fait remarquer grâce à son tube « In the stars » en duo avec Benson Boone (single de Platine, plus de 30 millions de streams, titre francophone le plus diffusé en radio en 2023, nommée à la Chanson de l’année et aux NMA).

Philippine Lavrey vient aussi d’intégrer la prestigieuse troupe des Enfoirés (au sein de laquelle elle œuvre déjà depuis 6 ans dans l’ombre en tant que répétitrice).

Réservation obligatoire

Autrice, compositrice et instrumentiste, Philippine Lavrey fait partie des jeunes chanteuses actuelles les plus prometteuses.

Dernièrement elle s’est beaucoup fait remarquer grâce à son tube « In the stars » en duo avec Benson Boone (single de Platine, plus de 30 millions de streams, titre francophone le plus diffusé en radio en 2023, nommée à la Chanson de l’année et aux NMA).

Philippine Lavrey vient aussi d’intégrer la prestigieuse troupe des Enfoirés (au sein de laquelle elle œuvre déjà depuis 6 ans dans l’ombre en tant que répétitrice).

Réservation obligatoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-17 20:30:00

fin : 2024-10-17

Place Jules Ferry Pasino Le Havre

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Concert Philippine Lavrey Le Havre a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie