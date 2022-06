Concert Philippe Duchemin Trio & Quatuor Puccini La Ciotat, 22 juillet 2022, La Ciotat.

Concert Philippe Duchemin Trio & Quatuor Puccini

19 promenade Jeff Musso Théâtre de la Chaudronnerie La Ciotat Bouches-du-Rhône Théâtre de la Chaudronnerie 19 promenade Jeff Musso

2022-07-22 – 2022-07-22

Théâtre de la Chaudronnerie 19 promenade Jeff Musso

La Ciotat

Bouches-du-Rhône

Passionné par la musique classique et par le jazz, le pianiste Philippe Duchemin, titulaire du DE Jazz et dont les talents de compositeur sont aujourd’hui connus – ils émaillent chacun de ses derniers disques – a naturellement éprouvé le désir de faire sienne cette rencontre entre le jazz et la musique classique, entre les musiciens de jazz et les musiciens dits classiques.

Pour ce faire, il a composé un programme original dans l’alternance de beaux standards du jazz, connus de tous les jazzmen et les amateurs, arrangés pour quatuor à cordes et trio jazz, qui trouvent ainsi de nouvelles couleurs, et de pièces originales inspirées de compositeurs classiques tels que Bach, Chopin ou Tchaïkovski.



Les artistes

Philippe Duchemin : Piano

Christophe Le Van : Contrebasse

Philippe Le Van : Batterie

Sylvie Bonet & Corine Moirano Cartigny : Violons

Alain Pelissier : Alto

Manuel Cartignuy : Violoncelle



Programme :

It’s Allright with Me (Cole Porter)

Barcarolle Juin (Tchaïkovski)

Take Bach (Philippe Duchemin)

Lotus Blossom (Duke Ellington)

Valse discrète (Philippe Duchemin)

Symphonie N°3 (J.Brahms)

Work Song (N. Adderley)

Cantabile (Michel Petrucciani)

Caravan (Duke Ellington)

Quiétis (Philippe Duchemin)

There Is No Greater Love (Isham Jones)

Pavane (Gabriel Fauré)

Ballade en Pologne (Philippe Duchemin)

Quand le trio jazz rencontre le quatuor à cordes..

Passionné par la musique classique et par le jazz, le pianiste Philippe Duchemin, titulaire du DE Jazz et dont les talents de compositeur sont aujourd’hui connus – ils émaillent chacun de ses derniers disques – a naturellement éprouvé le désir de faire sienne cette rencontre entre le jazz et la musique classique, entre les musiciens de jazz et les musiciens dits classiques.

Pour ce faire, il a composé un programme original dans l’alternance de beaux standards du jazz, connus de tous les jazzmen et les amateurs, arrangés pour quatuor à cordes et trio jazz, qui trouvent ainsi de nouvelles couleurs, et de pièces originales inspirées de compositeurs classiques tels que Bach, Chopin ou Tchaïkovski.



Les artistes

Philippe Duchemin : Piano

Christophe Le Van : Contrebasse

Philippe Le Van : Batterie

Sylvie Bonet & Corine Moirano Cartigny : Violons

Alain Pelissier : Alto

Manuel Cartignuy : Violoncelle



Programme :

It’s Allright with Me (Cole Porter)

Barcarolle Juin (Tchaïkovski)

Take Bach (Philippe Duchemin)

Lotus Blossom (Duke Ellington)

Valse discrète (Philippe Duchemin)

Symphonie N°3 (J.Brahms)

Work Song (N. Adderley)

Cantabile (Michel Petrucciani)

Caravan (Duke Ellington)

Quiétis (Philippe Duchemin)

There Is No Greater Love (Isham Jones)

Pavane (Gabriel Fauré)

Ballade en Pologne (Philippe Duchemin)

Théâtre de la Chaudronnerie 19 promenade Jeff Musso La Ciotat

dernière mise à jour : 2022-06-14 par