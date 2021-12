Bédée LaCoustiK Bédée, Ille-et-Vilaine Concert – Philippe de Bruz LaCoustiK Bédée Catégories d’évènement: Bédée

Concert – Philippe de Bruz

LaCoustiK, le dimanche 19 décembre 2021

LaCoustiK, le dimanche 19 décembre à 15:00

Philippe Poirier, dit aussi Philippe de Bruz est dans l’interprétation pure. Sa tessiture et son timbre de voix, proches de ceux de Jean Ferrat et Serge Reggiani, ajoutent à l’émotion de ses interprétations, pour autant très personnelles et d’une grande sensibilité. « La voix en plus », sous-titrait déjà Ouest-France en septembre 2006, lors de la journée Ballade avec Georges Brassens. Son spectacle « Balade dans la chanson française » est l’occasion de partager ces belles chansons, de chanter, d’échanger … de bons moments de plaisir.

LaCoustiK 5, rue des rosiers bédée Bédée

