Concert : Philippe Bernold, Gérard Caussé et Anaïs Gaudemard Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Concert : Philippe Bernold, Gérard Caussé et Anaïs Gaudemard Montélimar, 14 mai 2022, Montélimar. Concert : Philippe Bernold, Gérard Caussé et Anaïs Gaudemard Théâtre de Montélimar Place du Théâtre Montélimar

2022-05-14 – 2022-05-14 Théâtre de Montélimar Place du Théâtre

Montélimar Drôme EUR Debussy a inventé cette formation en trio, l’une des plus belles de la musique de chambre. equipe@concertsdepoche.com +33 6 38 83 29 86 http://www.concertsdepoche.fr/ Théâtre de Montélimar Place du Théâtre Montélimar

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Théâtre de Montélimar Place du Théâtre Ville Montélimar lieuville Théâtre de Montélimar Place du Théâtre Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Concert : Philippe Bernold, Gérard Caussé et Anaïs Gaudemard Montélimar 2022-05-14 was last modified: by Concert : Philippe Bernold, Gérard Caussé et Anaïs Gaudemard Montélimar Montélimar 14 mai 2022 Drôme Montélimar

Montélimar Drôme