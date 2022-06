Concert philharmonique

Concert philharmonique, 16 juillet 2022, . Concert philharmonique



2022-07-16 21:30:00 – 2022-07-16 23:00:00 L’Orchestre de la Philharmonie Provence Méditerranée s’empare de la cour du Château et présente un grand concert symphonique consacré à Antonin Dvořák.

Sous la direction de Jacques Chalmeau, laissez-vous porter dans un moment unique, sous le signe de l’harmonie. Concert de musique classique +33 4 90 56 00 82 https://www.forumsirius.fr/orion/salon.phtml?spec=351 L’Orchestre de la Philharmonie Provence Méditerranée s’empare de la cour du Château et présente un grand concert symphonique consacré à Antonin Dvořák.

Sous la direction de Jacques Chalmeau, laissez-vous porter dans un moment unique, sous le signe de l’harmonie. dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville