Concert “Phil K chante Brel” La Chapelle-de-Bragny, 12 mars 2022, La Chapelle-de-Bragny.

Concert “Phil K chante Brel” Roulottes en Chantier Lieu-dit Hauterive-le-Haut La Chapelle-de-Bragny

2022-03-12 – 2022-03-12 Roulottes en Chantier Lieu-dit Hauterive-le-Haut

La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire La Chapelle-de-Bragny

3 EUR Une voix cassée et un piano, besoin de rien d’autre pour faire un petit tour dans l’univers de Jacques Brel.

Des morceaux incontournables avec l’envie de faire redécouvrir ces chansons dans une interprétation simple et épurée. Pas d’imitations ni de gestes imposés, non!

Juste un hommage à celui qui fut et est encore le plus grand parmi les plus grands.

Possible de faire gogaille sur place.

Réservation obligatoire.

roulottes-en-chantier@orange.fr +33 3 85 90 92 04

Roulottes en Chantier Lieu-dit Hauterive-le-Haut La Chapelle-de-Bragny

