Concert “Phil K chante Brel” Gigny-sur-Saône, 11 mars 2022, Gigny-sur-Saône.

EUR 3 5 Un piano et une voix un peu cassée…..Pas besoin de plus pour faire un petit tour dans l’univers de Jacques Brel. Des morceaux incontournables avec l’envie de faire re-découvrir ces chansons dans une interprétation simple et épurée.Pas d’imitation ni de geste imposé,non ! Juste un hommage à celui qui fut et est encore…le plus grand parmi les plus grands. Bar ouvert à partir de 19h. Petite restauration sur place.

fartfelien@aol.com +33 3 85 44 85 60 https://morarderic.wixsite.com/fartfelu-fartfelien/spectacles

