Concert Phil Campbell & the Bastard Sons Billère, 27 avril 2022

2022-04-27 21:00:00

En 2020, ils jouent sur scène les meilleurs titres de Motörhead, écrits par Phil Campbell lui-même. Attendez-vous à un set résolument rock'n Roll. Comment pouvait-il en être autrement quand on sait que ce guitar hero a officié dans la bande de Lemmy pendant 32 ans ! Sur scène, la justesse du chant de Neil Starr est remarquable et la ferveur s'empare rapidement du public lorsque les titres de Motörhead sont envoyés tout en puissance. Les riffs toujours aussi frénétiques de Phil Campbell sont révélés par ses talentueux fils : c'est une véritable explosion musicale sur scène.

La Route du Son 51 allée Montesquieu Billère

