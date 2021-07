Concert : Petrapos Kirkassis Plérin, 17 août 2021-17 août 2021, Plérin.

Concert : Petrapos Kirkassis 2021-08-17 – 2021-08-17

Plérin Côtes d’Armor

Musique à jouer en cas de torpeur et de morosité, « L’est » de ces musiciens bretons se situe entre les rives du Bosphore, des mers Noire ou Egée et plonge dans l’héritage des musiques ottomanes, thrâces ou encore épirotes avec pour fin mot délicatesse.

Non en marge mais en plein cœur de la fête, Petrapos Kirkassis offre à deux une musique toute proche, et dont se délecte l’esprit alors dans son plus simple appareil.

