La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire, La Chaise-Dieu Concert “Petites choses et vaste monde” – Baptiste Dupré La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Concert “Petites choses et vaste monde” – Baptiste Dupré La Chaise-Dieu, 1 octobre 2021, La Chaise-Dieu. Concert “Petites choses et vaste monde” – Baptiste Dupré 2021-10-01 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-01 21:45:00 21:45:00 Auditorium Cziffra 12 place Lafayette

La Chaise-Dieu Haute-Loire La Chaise-Dieu Chanson française

Après Que le vent vienne et L’évadé, Baptiste Dupré revient avec son dernier album « Petites choses et vaste monde ». reservation@chaise-dieu.fr +33 4 71 00 01 16 https://www.chaisedieu.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-27 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu Adresse Auditorium Cziffra 12 place Lafayette Ville La Chaise-Dieu lieuville 45.32114#3.69735