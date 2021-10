Marseille La Salle Musicatreize Bouches-du-Rhône, Marseille Concert-Petit Déjeuner “Les Nouvelles du jour” La Salle Musicatreize Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Salle Musicatreize, le dimanche 31 octobre à 10:30

CONCERT PETIT-DÉJEUNER Didier Petit, violoncelle & Alex Grillo, vibraphone Petit déjeuner à la Salle Musicatreize suivi d’une lecture musicale des nouvelles du jour tirées du fond des journaux du matin. ” Ce projet entend faire de la lecture à voix haute un matériau musical qui peut s’accommoder de tous pluri sémantismes et de tous lettrages graphiques. Aussi, il nous a semblé intéressant que l’exercice nous amène à la confrontation entre nos instruments et la fraîcheur de l’actualité “. Météo, faits divers, actualités économiques, politiques, culturelles… l’actualité du matin, sélectionnée selon l’humeur et la tendance de quotidiens locaux ou nationaux, devient matière et ingrédient à une lecture musicale jubilatoire jouant des mots-sons.

15 / 10€

♫♫♫ La Salle Musicatreize 53 rue Grignan, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-10-31T10:30:00 2021-10-31T11:30:00

