Concert Petit Bureau Quai Brescon Martigues, samedi 9 mars 2024.

Elles ont exploré respectivement la musique improvisée, le chant lyrique, le jazz, la musique occitane, la fanfare, la polyphonie…

Rendez-vous au café associatif le rallumeur d’étoiles, dans le quartier de l’ïle, pour cette belle soirée.

Le duo français Petit bureau est issu du trio Grand bureau en 2018, après le départ du guitariste Mathieu Blanc, Stéphanie Marchesi et Laetitia Dutech continuent d’avancer seules, avec l’envie de développer leur goût pour le minimalisme.

Une basse, une batterie, parfois quelques samples, trois notes de clavier cheap et toujours leurs deux voix harmonisées sur le fil du rasoir.



De cet éclectisme naît leur goût pour la musique minimale mais

particulière, sans cloison ni étiquette, qui ne cherche pas à ressembler à , qui expérimente librement pour chercher son expression propre.

Les paroles de leurs morceaux (en anglais et parfois en français) jouent avec l’absurde et la répétition, des poésies du XIX ème siècle, des images cinématographiques, des instantanés, et sont toujours au service de leur musique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09 23:30:00

Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif)

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rallumeurdetoiles@gmail.com

