Concert Peter Kernel La Ferronnerie Jurançon, mardi 26 mars 2024.

Peter Kernel (On The Camper Records)

Auteur d’un punk minimaliste fait-maison, le duo Peter Kernel concocte en toute simplicité l’un des projets les plus ambitieux qui soit !Uun parcours sans fausse notes (involontaires), tracé par un groupe qui n’a jamais cessé de se remettre en question pour toujours atteindre de nouvelles hauteurs. Assoiffé de composition comme de concerts, Peter Kernel est devenu au fil du temps le plus français des groupes suisses, en se faisant adopter sans mal par un public qui n’est pas resté longtemps insensible à cette approche quelque peu arty de l’indie rock. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:30:00

fin : 2024-03-26

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@atrdr.net

