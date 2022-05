Concert : Peter Doherty et Frédéric Lo

Concert : Peter Doherty et Frédéric Lo

2022-06-07 – 2022-06-07 Concert exceptionnel au bénéfice de la restauration de l’église Notre-Dame d’Etretat :

Peter Doherty et Frédéric Lo : “The fantasy life of Poetry and Crime”. Mardi 7 juin à 20h30, à l’église Notre-Dame d’Etretat.

