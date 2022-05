Concert / Perila Maison Salvan Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

Concert / Perila Maison Salvan, 2 juillet 2022, Labège. Concert / Perila

Maison Salvan, le samedi 2 juillet à 19:00

Un concert de musique électronique par la musicienne Perila dont le travail est très sensible, doux et apaisant. Une proposition est faite de s’allonger sur des matelas pour profiter au mieux de la musique. Il vous reste à amenez vos oreillers pour un confort d’écoute maximum. Musiques horizontales Maison Salvan 1 rue de l’Ancien Château, Labège Labège Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-02T19:00:00 2022-07-02T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Maison Salvan Adresse 1 rue de l'Ancien Château, Labège Ville Labège lieuville Maison Salvan Labège Departement Haute-Garonne

Maison Salvan Labège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labege/

Concert / Perila Maison Salvan 2022-07-02 was last modified: by Concert / Perila Maison Salvan Maison Salvan 2 juillet 2022 Labège Maison Salvan Labège

Labège Haute-Garonne