Concert Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Concert Périgueux, 3 avril 2022, Périgueux. Concert Périgueux

2022-04-03 15:30:00 – 2022-04-03

Périgueux Dordogne EUR 8 8 Dimanche 3 avril Concert Église Saint Georges à Périgueux Entrée 8€ Infos au 0684609052 ou 0649264965 Dimanche 3 avril Concert Église Saint Georges à Périgueux Entrée 8€ Infos au 0684609052 ou 0649264965 Dimanche 3 avril Concert Église Saint Georges à Périgueux Entrée 8€ Infos au 0684609052 ou 0649264965 concert

Périgueux

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Périgueux Adresse Ville Périgueux lieuville Périgueux Departement Dordogne

Périgueux Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

Concert Périgueux 2022-04-03 was last modified: by Concert Périgueux Périgueux 3 avril 2022 Dordogne Périgueux

Périgueux Dordogne