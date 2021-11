Périgueux Périgueux 24000, Périgueux Concert Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: 24000

Samedi 6 novembre Café associatif LES THETARDS vous donnons rdv le 06 Nov dès 20h pour l'AG Concert 2021!! Auberge espagnole proposée, le café offre des boissons et un concert à 21 h . Duo de la Croix du Sud/ classique Amérique latine pour se réjouir ensemble .

