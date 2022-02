CONCERT-PERFORMANCE : « LES TABLEAUX D’UNE EXPOSITION » Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Contrexéville Vosges Contrexéville Concert en 2 parties : Partie 1 : Le Quatuor Nect4r interprète les « Tableaux d’une exposition » de M. MOUSSORGSKI dans un arrangement pour quatuor de clavier.

Partie 2 : Les élèves percussionnistes du CEDEM créent une œuvre inédite pendant qu’un artiste peintre crée une œuvre picturale. Renseignements au 06.07.74.24.57 ou par mail : alain.jenn@contrexeville.fr Concert gratuit. alain.jenn@contrexeville.fr +33 6 07 74 24 57 YENOU ANDRE

