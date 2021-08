Concert Percussions de Strasbourg Parc du château de Preisch, 20 août 2021, Basse-Rentgen.

Concert Percussions de Strasbourg

Parc du château de Preisch, le vendredi 20 août à 14:00

A l’occasion des Est’ivales de la région Grand-Est, venez prendre un bol d’air frais le soir du 20 août pour un concert en plein air. Au programme : les Percussions de Strasbourg et leur pièce Pléiades, l’une des plus belles pièces écrites par Iannis Xenakis. La richesse des timbres, la liberté et la cohérence de la composition font de cette oeuvre une aventure rythmique unique, à découvrir dans le parc aux arbres bicentenaires en face du château. Le parc et ses activités plein air sont exceptionnellement ouverts l’après-midi, avec possibilité de pique-niquer sur place avant le concert (repas tiré du sac, quelques rafraichissement disponibles sur places). Un libraire ambulant vous proposera à cette occasion une variété de livres en vente toute l’après-midi dans le parc. Date et horaire : Vendredi 20 août, 14h à 21h en continu, Concert à 19h (durée 45min à 1h) Tarifs et modalités Covid : -l’après-midi à partir de 14h : parc ouvert avec une jauge de 50 personnes en simultanée, tarifs habituels appliqués avec possibilité de réserver à l’avance via la billetterie en ligne >> billetterie Patrivia -le soir pour le concert à partir de 19h : entrée gratuite avec Pass sanitaire obligatoire Au plaisir de vous accueillir prochainement !

Visite du parc 7€, gratuit moins de 5 ans, pour chaque activité plein air 9€/enfant et 5€/accompagnant, concert entrée gratuite.

Parc du château de Preisch 2 rue des Lilas, 57570 Basse-Rentgen Basse-Rentgen Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T21:00:00