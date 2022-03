Concert Percujam Brignais Brignais Catégories d’évènement: Brignais

Rhône

Concert Percujam Brignais, 31 mars 2022, Brignais. Concert Percujam Le Briscope Le Briscope – Parc de l’Hôtel de Ville Brignais

2022-03-31 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-31 Le Briscope Le Briscope – Parc de l’Hôtel de Ville

Brignais Rhône Brignais EUR Percujam est un groupe de musique unique, composé de jeunes adultes autistes et de leurs éducateurs. Artistes de génie, ils sillonnent les scènes françaises et étrangères avec un répertoire entrainant, aux textes poétiques et militants. billetterie@briscope.fr +33 4 78 05 31 13 http://www.briscope.fr/ Le Briscope Le Briscope – Parc de l’Hôtel de Ville Brignais

