Concert Peiraguda Lalinde, 2 juillet 2022, Lalinde.

Concert Peiraguda

Lieu-dit Sauveboeuf Lalinde Dordogne

2022-07-02 – 2022-07-02

Lalinde

Dordogne

Dans le cadre de la fête de l’école, l’APE offrira à 18h un apéritif aux enfants, familles, habitants et visiteurs. A 19h, chacun pourra se restaurer grâce à plusieurs food trucks installés devant l’école. A 21h le célèbre groupe périgourdin Peiraguda donnera un concert gratuit. Emprunt de culture occitane, ce groupe bien connu des périgourdins vient de fêter ses 40 ans d’existence, et jouera ses plus belles chansons. Sensible au cas de la fermeture de l’école du village, ce groupe basé en Dordogne proposera un concert original en solidarité avec les habitants de Sauveboeuf. De quoi passer une belle soirée pour débuter l’été et fêter les vacances scolaires.

DR Peiraguda

Lalinde

dernière mise à jour : 2022-06-14 par