Concert : Peer Gynt Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon

2022-05-06 19:00:00 – 2022-05-06 20:00:00

Montluçon Allier EUR 5 10 Concert de l’Ensemble Instrumental de Montluçon, en partenariat avec le Conservatoire André Messager. billetterie@mairie-montlucon.fr +33 4 70 02 27 28 http://www.montlucon.com/ Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon

