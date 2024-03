CONCERT PEDAGOGIQUE MUSIQUE FRANCAISE TEMPLE DU SALIN Toulouse, samedi 23 mars 2024.

L’ensemble Nota Bene, sous la direction de sa cheffe Delphine ARMAND, proposera au Temple du Salin un concert pédagogique avec pour thème la musique française de Clément Janequin à nos jours.

Ce concert, pour petits et grands, sera gratuit.

Il s’agit de donner quelques clés de compréhension simples, accessibles à tous, sans bagage musical préalable, à travers la présentation et l’analyse de quelques œuvres ou extraits d’œuvres de notre beau patrimoine musical.

Alexia RÜTSCHLÉ, professeure de Formation Musicale au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) introduira pour chaque œuvre des éléments de compréhension et d’analyse en s’appuyant sur des extraits donnés par les chanteurs accompagnés au piano par Aurore CENEDESE du CRR.

Réservation conseillée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23

TEMPLE DU SALIN 4 Impasse de la Trésorerie

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

