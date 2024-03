CONCERT PEACEFUL WARRIORS LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas, samedi 8 juin 2024.

CONCERT PEACEFUL WARRIORS LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

La Pistouflerie vous invite ce soir à un concert de musique reggae…

Peaceful Warriors est un groupe de reggae toulousain composé de 5 musiciens formé en septembre 2016.

Leur répertoire est composé de reprises de standards reggae roots des années 70-80 et de compositions personnelles et originales.

Sur scène, le live est à la fois énergique avec des musiques propices à la danse mais aussi avec des musiques plus calmes aux textes conscients qui amènent à la réflexion sur l’état social et écologique du monde qui nous entoure.

Ambiance dépaysante garantie !

Petite restauration sur place ardoises gourmandes locales et boissons. 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 21:00:00

fin : 2024-06-08

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

L’événement CONCERT PEACEFUL WARRIORS Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2024-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE