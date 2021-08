Concert « Paysages d’été » par l’Ensemble vocal Le Cénacle Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, 6 août 2021, Saint-Pierre-sur-Dives.

Concert « Paysages d’été » par l’Ensemble vocal Le Cénacle

Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, le vendredi 6 août à 18:00

Promenade “à travers chants” où seront évoqués fêtes profanes et sacrées, nature champêtre et jardins luxuriants, mêlant également les effectifs, les répertoires et les langues − français, italien, russe, anglais −, ce voyage estival nous fait traverser des paysages sonores variés, par des compositions de la Renaissance italienne, française et franco-flamande (Gabrieli, Le Jeune, Josquin), du premier Baroque (Monteverdi), du XIXème (Tchaïkovski, Saint-Saëns) et du XXème s. (Gershwin, Britten). En écho à ces chants, de courts textes poétiques seront lus, de Victor Hugo, Rimbaud et Baudelaire dont nous célébrons cette année le bicentenaire de la naissance.

Entrée libre

Polyphonies a capella de la Renaissance à nos jours (Monteverdi, Mozart, Tchaïkovski, Saint-Saëns, Britten, Gershwin)

Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives Rue Saint Benoît Saint-Pierre-sur-Dives Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T18:00:00 2021-08-06T19:15:00