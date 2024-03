Concert Pavillon et parc de Bagatelle Paris, samedi 1 juin 2024.

Concert L’orchestre des 2 Rives Samedi 1 juin, 16h00 Pavillon et parc de Bagatelle 2.6€

L’orchestre l’Harmonie des Deux Rives

Pavillon et parc de Bagatelle Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Paris Île-de-France Le parc de Bagatelle, situé au cœur du Bois de Boulogne, est l’un des quatre pôles du jardin botanique de la Ville de Paris. Créés en 1775, le parc et son château ont été construits en 64 jours à la suite d’un pari entre la reine Marie-Antoinette et son beau-frère le Comte d’Artois. Le parc de Bagatelle est un lieu de promenade et de détente. En plus des arbres gigantesques et d’une flore variée, les petits ponts, les rochers, les grottes, les miroirs d’eau et les cascades artificielles ajoutent du charme et du romantisme au lieu. La pagode chinoise du XIXe siècle fait partie des curiosités du parc. Le visiteur admire surtout une magnifique roseraie de 10 000 rosiers issus de 1 200 espèces différentes. Le parc accueille régulièrement expositions et événements, et organise des concerts de musique classique en été. M° Porte Maillot, puis bus n° 244

