2023-03-24 19:00:00 – 2023-03-24

Paul’s Fingers, c’est une personne lambda passionnée par la musique, et plus particulièrement, la guitare classique et ses dérivés.

C’est depuis l’âge de 6 ans qu’il teste, développe et comprend assidûment la guitare, mais ce n’est qu’en 2020 qu’il décide de mettre un pied dans l’univers de la scène.

Un projet longuement mûri, porté par une technique bien connue des guitaristes, le Fingerstyle Percussif. Afin d’éviter une description des plus ennuyantes, nous pouvons vulgariser ceci par du « tout en un ». Chacun des doigts possède sa propre rythmique, indépendamment des autres, ce qui amènera la sensation d’entendre plusieurs instrumentistes, une basse, des percussions… Mais de ne voir qu’un seul guitariste sur scène… Alors, intrigués ?

Entrée libre & concert au chapeau

