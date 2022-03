Concert Pauline & Juliette Saint-Georges Saint-Georges Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Georges

Concert Pauline & Juliette Saint-Georges, 26 mars 2022, Saint-Georges. Concert Pauline & Juliette Eglise de Saint-Georges Au bourg Saint-Georges

2022-03-26 18:30:00 – 2022-03-26 Eglise de Saint-Georges Au bourg

Saint-Georges Lot-et-Garonne Saint-Georges 12 12 EUR Les Amis de l’Orgue de Saint-Georges vous proposent un concert de Pauline et Juliette.

Eglise de Saint-Georges Au bourg Saint-Georges

